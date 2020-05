Companheiros de equipa entre 1973 e 1976, Teófilo Cubillas e António Oliveira estiveram à conversa no programa «FC Porto em casa».



Das memórias partilhadas por ambos, o antigo internacional peruano, contratado por Jorge Vieira numa viagem à Suíça, recordou uma em especial: o dia em que viajou para a Venezuela sem autorização do clube para jogar a final da Copa América. Branko Stankovic.



«Precisava de jogar pelo Peru, em 1975, a final da Copa América, na Venezuela. Disse ao treinador: 'Professor, domingo tenho de ir para a Venezuela porque tenho de jogar pelo Peru'. Ele respondeu que só podia ir se a equipa ganhasse, se perdesse, para esquecer. Por azar, a equipa perdeu nesse domingo, em Faro. Como compreendem passei o resto da noite desesperado. Ainda estava no Porto e o voo partia de Lisboa», contou.



Valeu ao ex-futebolista a ajuda de um vizinho e fanático dos dragões, de quem agora é amigo, Mário Vieira.



«O meu amigo e cúmplice, Mário Vieira, meteu-me no seu carro e viajei sem autorização. Nunca na minha vida tinha cometido um ato de indiciplina - em 21 anos como profissional só vi um cartão amarelo e foi em Portugal, num campo cheio de montes em que a bola me ressaltou para a mão. Cheguei no dia seguinte à Venezuela e os dirigentes do Peru dizem-me que não podia jogar a final por não ter autorização do clube. Liguei aos dirigentes do FC Porto e pedi-lhes por favor. Acabaram por aceitar e confirmaram que podia jogar, mas que quando regressasse, teria de enfrentar as consequências. Disse que não importava porque tinha a possibilidade de ganhar a Copa América para o meu país», acrescentou.



É certo que Cubillas e o Peru venceram a final, mas o que aconteceu quando voltou à Invicta?



«Quando regressei, a imprensa estava toda à minha espera a querer saber da sanção. Os dirigentes do FC Porto... nem imaginam o gesto nobre que tiveram! Deram-me os parabéns pela conquista e disseram-me que não haveria nenhuma sanção. O único problema, segunda eles, era o que iam dizer à imprensa. Foi um enorme gesto, não me multaram nem sancionaram», referiu.



Figura histórica do futebol peruano e mundial, Cubillas aproveitou para revelar um episódio que viveu com Mourinho em França, no ano passado.



«Vou contar uma história com Mourinho. No ano passado, no Mundial feminino em França, vi-o numa conferência. Faço parte da FIFA e estava numa reunião e disseram-me 'está ali o Mourinho'. Um amigo meu perguntou-lhe se eu podia tirar uma foto com ele. Quando lhe digo quem sou para pedir a foto, ele disse-me: 'Não, não. Eu é que quero tirar uma foto contigo'. Ouvi muitas coisas sobre Mourinho, mas nessa oportunidade ele mostrou a classe que tem», afirmou.