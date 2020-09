Os mais recentes testes de rastreio à covid-19 realizados pelo plantel do Sporting no Algarve, no sábado, deram todos negativo, confirmou o Maisfutebol.

Neles incluem-se os sete jogadores da equipa B que viajaram para o Algarve.

Nesta altura, a equipa principal de futebol dos leões tem nove jogadores infetados, além do treinador Rúben Amorim e outros dois elementos do staff. A inexistência de novos casos positivos significa que o clube lisboeta está a conseguir conter o surto que está a afetar a equipa de futebol, que, devido a isso, tomou a decisão de continuar a preparação a sul.

O Sporting tem planeado permanecer em Lagos até ao jogo da Liga Europa com os escoceses do Aberdeen, agendado para quinta-feira, 24 de setembro.