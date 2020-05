O plantel principal do Tondela, incluindo equipa técnica e pessoal da estrutura, teve testes negativos à covid-19.

Em comunicado, ao final do dia de domingo, a SAD do clube que disputa a I Liga informa que os «resultados foram negativos» após a realização, na sexta-feira, ao final da primeira semana de treinos individualizados, dos «testes PCR/zaragatoa para a deteção do SARS-Cov-2 a todo o plantel, equipa técnica e staff».

O clube informa que, mediante os resultados, continua a «obrigação de isolamento social para todos» os elementos «fora dos períodos de treino».

O Tondela já tinha informado, na quarta-feira, que os exames serológicos realizados na passada segunda-feira - véspera do retorno aos treinos individuais - tinham dado resultados negativos.

Nesta altura, há oito casos confirmados de jogadores infetados na I Liga: três no V. Guimarães, três no Famalicão, um no Benfica e um no Moreirense.