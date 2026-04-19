Tiago Manso, capitão do Tondela, em flash interview à Sport TV, analisou a derrota frente ao FC Porto. O defesa refere, ainda, que a equipa acredita na manutenção.

Análise da partida e esperança na permanência

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas vínhamos com uma ideia clara e penso que fomos fieis a ela. Na primeira parte correu bem, mas podíamos ter chagado um pouco mais à frente e criado mais perigo. Na segunda parte, o golo afetou a equipa, mas acreditámos que podíamos ir atrás do resultado e levar pontos, mas não foi possível. Se ganhássemos não estávamos a salvo da descida e o facto de perder também não acaba. Enquanto for possível vamos acreditar.»

Chegada de Gonçalo Feio

«Dá nos confiança e é com bola que fazemos golos e essa é a ideia do Mister, acreditamos nela e sabemos que vai resultar.»

Próximo jogo frente ao Nacional pode ser decisivo nas contas da Liga

«Não é uma final, mas é um jogo muito importante para nós e vamos dar tudo para ganhar e conquistar os três pontos.»