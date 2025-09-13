Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da quinta jornada da Liga:

Se sai satisfeito com a exibição e se foi a equipa que mais mossa criou ao FC Porto:

«Penso que fomos a equipa que até ao momento conseguimos dividir melhor o jogo com o FC Porto, talvez a par do Sporting. Criámos esse desconforto, principalmente na primeira fase de construção, na qual são fortíssimos e toda a gente tem elogiado esse momento do FC Porto. Tivemos capacidade, principalmente na segunda parte, de pressionar alto. Fomos briosos no que fizemos, conseguimos criar incerteza no resultado até ao fim do jogo e penso que isso dignificou o nosso símbolo, o espetáculo e a nossa Liga em Portugal.»

Controlo aparente do jogo em alguns momentos:

«Na antevisão, recebi uma série de perguntas sobre se íamos colocar o autocarro no Dragão e provámos que não tivemos necessidade de fazê-lo. Se tivéssemos, era a espaços, mas por génese, não seria o nosso princípio. Penso que os jogadores foram inteligentes a aperceber isso, os timings para saltar. Na segunda parte fomos mais ambiciosos, saltámos com um médio ao segundo central do FC Porto e o FC Porto teve dificuldades. A equipa foi competente e provámos que estamos no bom caminho.»