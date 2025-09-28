Tiago Margarido, treinador do Nacional da Madeira, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (0-1) sobre os guerreiros:

Análise ao jogo

«Tínhamos como objetivo para este jogo manter a nossa identidade num dos campos mais difíceis da nossa Liga. Os jogadores agarraram a ideia, tivemos personalidade, fizemos o nosso jogo, o repto para os jogadores era sermos Nacional fora de casa. Conseguimos sempre encaminhar o Braga para os espaços que pretendíamos para depois transitar e aproveitar a transição. Os jogadores trabalharam muito, foram solidários e o resultado ajusta-se perfeitamente.

Postura efusiva na tribuna de imprensa

«Tem que ver com o facto de precisarmos de pontos, sabíamos que precisávamos de pontos apesar de estarmos a fazer as coisas bem, e estes pontos são muito importantes para nós».

Jogou com a intranquilidade do Braga?

«Esse não era o nosso foco. Conseguimos criar intranquilidade no Braga pelos círculos de pressão que construímos. Se calhar enervámos o Braga com a nossa circulação, para depois sair para a segunda fase, mas o foco não era esse, o foco era o que tínhamos de fazer».