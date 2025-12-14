O treinador do Nacional, Tiago Margarido, fez este domingo a antevisão à receção ao Tondela, jogo da 14.ª jornada da Liga que se disputaria inicialmente no sábado, mas que foi adiado para segunda-feira (17h30), após o cancelamento do voo da formação beirã devido ao mau tempo que assolou o arquipélago da Madeira nos últimos dias.

No Nacional, totalmente recuperados de lesão, Witi e Pablo Ruan poderão integrar a convocatória, ao passo que José Gomes evoluiu favoravelmente, mas permanece em dúvida até à hora do jogo. Em sentido contrário, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam entregues ao departamento clínico e são baixas confirmadas.

Impacto do adiamento do jogo:

«As condições atmosféricas não permitiram treinar [ndr: normalmente no sábado. Só hoje [domingo] voltámos aos treinos, isso condicionou um pouco. Primeiro, pelo adiamento. E, depois, consoante o nosso planeamento, que não conseguimos cumprir totalmente. Portanto, sim, teve alguma interferência na preparação.»

Confiança no regresso às vitórias:

«A equipa está muito motivada, quer muito voltar às vitórias, principalmente em casa, junto dos nossos adeptos. Portanto, estamos muito crentes de que vamos conseguir.»