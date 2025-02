Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a derrota por 2-1 ante o Arouca, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«Nós até entrámos bem, porque temos uma oportunidade de golo a começar o jogo e temos um golo anulado. A verdade é que, no momento que estávamos com menos um jogador dentro do campo, com o Ulisses a ser assistido, o Arouca chega à vantagem e isso deixa-os confortáveis no jogo. É uma equipa experiente, uma equipa que gere muito bem os momentos de jogo. Aliado a isso, o facto de terem conseguido chegar ao segundo golo num penálti completamente fortuito, torna-os ainda mais tranquilos, obviamente.»

«Sempre que tínhamos algum fulgor perto da baliza adversária, havia sempre uma quebra no jogo. Havia um jogador que ia para o chão, havia sucessivas perdas de tempo e isso fez com que a nossa equipa quebrasse várias vezes. Obviamente que não é desculpa para a derrota, porque depois acabamos por chegar à desvantagem mínima perto do intervalo. Entrámos na segunda parte, por vezes a não conseguir encontrar os melhores caminhos para a baliza e mais com coração do que com a cabeça. Mas o Arouca esteve sempre confortável no jogo, com uma vantagem um pouco fortuita e foram gerindo, através de sucessivas quebras de jogo. A verdade é que é um resultado mau para nós, mas temos de continuar o nosso caminho.»

[Porque é que demorou a fazer as substituições?]: «Quando nós começamos a jogar com mais um jogador, o Arouca ajusta taticamente, após a expulsão [ndr: Popovic, aos 61m]. Para agir no jogo, eu tenho de perceber o que é que eles vão fazer. Como tal, esperámos que eles ajustassem da forma que entendiam, para que tivéssemos superioridade. Como disse, jogámos mais com o coração do que com a cabeça, mas a verdade é que eles também foram competentes a fazer as coisas. O ponta de lança que entrou, um jogador muito físico, que ia segurando, apesar da desvantagem numérica, ia-nos empurrando para trás e ganhando faltas. E isso ia fazendo algumas quebras no jogo. Quando nós mexemos, procurámos criar essas oportunidades, mas os jogadores não estavam a encontrar os caminhos certos. Tentámos criar superioridade nos corredores laterais porque eles estavam a aglomerar muito o meio, mas não foi conseguido.»

[Perde dois jogadores importantes por limite de amarelos. É altura dos outros jogadores darem um passo à frente?]: «Logicamente, o nosso plantel tem outros jogadores que não têm jogado tanto. Também nos dão garantias e terão uma oportunidade para provar a sua competência.»