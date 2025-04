Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Gil Vicente, por 3-0, na 30.ª jornada da Liga:

[Se é um resultado pesado, face ao que o Nacional fez:] «De facto, na minha opinião, sim, visto que entrámos bem no jogo, acabámos por ter duas oportunidades antes do golo do Gil Vicente. E depois, no único remate enquadrado que fazem na segunda parte, conseguem matar o jogo. Portanto, para aquilo que foi a primeira parte, a vantagem [ndr: do Gil Vicente], na minha ótica, já seria injusta.»

«A verdade é que também, na minha opinião, chegaram ao 2-0 no melhor momento do Nacional na segunda parte. Contra a corrente do jogo e acabam por ganhar essa vantagem. Mas é uma equipa também competente, soube quebrar o ritmo de jogo com sucessivos jogadores no chão a pedir assistência. Acabam por ganhar um jogo em que fazem quatro remates enquadrados, conseguem marcar três golos. Nós tentámos de todas as formas, fizemos 22 remates. Hoje era um dia não para nós.»

[Se não viu ansiedade na equipa do Nacional:] «Não vou concordar nem discordar: não tenho essa perceção. Cabe-me analisar os factos friamente. E foi aquilo que eu acabei de fazer: uma primeira parte em que o Gil Vicente, no único remate enquadrado que faz à baliza, faz golo. Nós temos algumas oportunidades. Lembro-me de uma grande defesa do Andrew ao remate do Luís Esteves. Temos o remate o Penha que passa por cima, próximo da baliza. Acho que foi um dia em que nada nos correu bem naquilo que era o aproveitar os momentos do jogo, ou seja, materializá-los. E eles tiveram a felicidade de marcar contra o jogo. E de conseguir sempre marcar. Portanto, não penso que tenha a ver com a ansiedade dos jogadores. Até porque, na lógica, a equipa deles teria de estar muito mais ansiosa que nós. Penso sim que o jogo lhes correu de feição.»