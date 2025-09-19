«O Arouca é uma equipa que cria bastantes dificuldades aqui na Choupana»
Tiago Margarido, treinador do Nacional, espera dificuldades na receção aos arouquenses
Tiago Margarido, treinador do Nacional, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, da sexta jornada da Liga, marcado para as 15:30 deste sábado, no Estádio da Madeira (Choupana):
Desejo de dar a primeira vitória em casa aos adeptos
«Queremos muito ganhar o próximo jogo em casa, perante os nossos adeptos, que têm sido fantásticos no apoio que nos têm dado. Eles merecem esse sentimento de alegria de conseguirmos vencer um jogo na nossa casa.»
Espera-se um adversário difícil na Choupana
«O Arouca é uma equipa que cria bastantes dificuldades aqui na Choupana, ainda para mais muito bem orientada pelo Vasco Seabra e que procura jogar um bom futebol.»
Nacional deixou boa imagem frente ao FC Porto
«A par do Sporting, fomos a equipa que melhor conseguiu dividir um jogo contra o líder do campeonato [FC Porto]. Portanto, o objetivo desta semana de trabalho era dar sequência ao que tínhamos feito.»