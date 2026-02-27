Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, deste sábado (18h00), a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico garantiu que a equipa está focada nos três pontos, mas diz também estar ciente da dificuldade.

Adeptos são um incentivo extra

«Vamos jogar contra um adversário que tem um dos maiores investimentos da sua história e, para nos conseguirmos superar e equipararmos à mais-valia que teremos pela frente, a força dos adeptos será, obviamente, um incentivo extra.»

Ressaca da derrota com o Arouca

«Foi uma semana de introspeção e de reflexão, que fez com que cada um de nós percebesse onde podemos melhorar. A equipa trabalhou bem e de forma afincada sobre o erro, com uma crença muito grande de que vai dar uma excelente resposta já no próximo jogo.»

Equipa focada nos três pontos

«Olhamos sempre para a oportunidade, para o desafio que temos pela frente e não estamos aqui a olhar para os outros jogos, nem sequer a fazer comparações com ninguém. Sabendo, claramente, que temos de chegar à última jornada com os pontos suficientes para conseguir o objetivo [da manutenção].»