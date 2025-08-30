Tiago Margarido: «A equipa está a demonstrar melhorias e isso traduziu-se hoje»
Treinador do Nacional considerou a vitória justa e mostrou-se satisfeito com a evolução da equipa
Tiago Margarido, treinador do Nacional, prestou declarações depois da vitória (0-2) frente ao Casa Pia, o primeiro triunfo dos insulares na Liga. Para o técnico madeirense, a vitória ajusta-se e a equipa já começa a mostrar evolução.
Vitória justa e processos mais assimilados
«É uma vitória importante para nós. Fundamentalmente para nos fazer acreditar naquilo que estamos a trabalhar desde o primeiro dia. O projeto é muito semelhante ao do ano passado e é preciso algum tempo de trabalho. Com o tempo, a equipa está a demonstrar melhorias e isso traduziu-se hoje. É uma vitória que se ajusta.»
Primeira parte de golos, segundo tempo de gestão
«Na primeira parte, a vantagem por dois golos é justa. Na segunda parte, precisávamos de ter mais bola e penso que a equipa se preocupou muito com os pontos, mas esse é um passo que temos de dar em frente. É um passo que temos de dar na nossa aprendizagem, que é estarmos em vantagem e sabermos geri-la com a nossa identidade. Hoje aconteceu e vamos criar mais uma memória coletiva.»
Satisfação de vencer um adversário direto
«Estamos a trabalhar desde o primeiro dia para uma ideia. Os jogadores foram chegando e é preciso criar dinâmicas, grupo e identidade. Estamos nesse processo de reconstrução e não é por termos ganho hoje que esse processo acabou. Ainda falta bastante. É um resultado que é contra um adversário direto e em casa do nosso adversário.»
Possíveis mudanças no plantel até ao fecho do mercado
«Pela minha experiência podem haver mais entradas e saídas, mas não posso dar certezas.»