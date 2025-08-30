Tiago Margarido, treinador do Nacional, prestou declarações depois da vitória (0-2) frente ao Casa Pia, o primeiro triunfo dos insulares na Liga. Para o técnico madeirense, a vitória ajusta-se e a equipa já começa a mostrar evolução.

Vitória justa e processos mais assimilados

«É uma vitória importante para nós. Fundamentalmente para nos fazer acreditar naquilo que estamos a trabalhar desde o primeiro dia. O projeto é muito semelhante ao do ano passado e é preciso algum tempo de trabalho. Com o tempo, a equipa está a demonstrar melhorias e isso traduziu-se hoje. É uma vitória que se ajusta.»

Primeira parte de golos, segundo tempo de gestão

«Na primeira parte, a vantagem por dois golos é justa. Na segunda parte, precisávamos de ter mais bola e penso que a equipa se preocupou muito com os pontos, mas esse é um passo que temos de dar em frente. É um passo que temos de dar na nossa aprendizagem, que é estarmos em vantagem e sabermos geri-la com a nossa identidade. Hoje aconteceu e vamos criar mais uma memória coletiva.»

Satisfação de vencer um adversário direto

«Estamos a trabalhar desde o primeiro dia para uma ideia. Os jogadores foram chegando e é preciso criar dinâmicas, grupo e identidade. Estamos nesse processo de reconstrução e não é por termos ganho hoje que esse processo acabou. Ainda falta bastante. É um resultado que é contra um adversário direto e em casa do nosso adversário.»

Possíveis mudanças no plantel até ao fecho do mercado

«Pela minha experiência podem haver mais entradas e saídas, mas não posso dar certezas.»