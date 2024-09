Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória por 2-0 ante o Farense, em jogo da 4.ª jornada da I Liga:

[Vitória justa?]: «Na minha ótica, sim. Vínhamos de dois resultados negativos e era importante dar uma resposta no jogo de hoje. A equipa mostrou estofo para dar resposta dentro do campo com uma vitória. Era de extrema importância que esta vitória acontecesse hoje. Como eu vinha a dizer, nós estamos a crescer enquanto equipa, só faltava o resultado. Hoje aconteceu, mas ainda temos muito para crescer, para trabalhar e evoluir.»

[Nacional entrou forte, mas não marcou e a ansiedade apoderou-se da equipa. Concorda?]; «Concordo. Tivemos uma entrada à Nacional, uma entrada à qual já conseguimos habituar os nossos adeptos. Foi uma entrada forte, com oportunidades desde o primeiro minuto, mas a verdade é que ainda estamos a pecar no capítulo da finalização. Temos de melhorar, temos de afinar, e quando isso estiver bem, certamente que vamos conseguir fazer muitos golos, como fizemos no ano passado.»

[Importância de não sofrer golos pela primeira vez no campeonato?]: «É muito importante. É muito difícil conseguir terminar um jogo da I Liga com a baliza a zeros, mas isso demonstra que, no capítulo defensivo, já estamos com uma solidez interessante. No jogo com o Arouca sofremos um golo por causa de um erro individual, o que acontece, mas já demonstrámos solidez defensiva, tanto em Arouca como agora. É um capítulo que já está num nível satisfatório, agora a nossa preocupação é a ligação da segunda com a terceira fase e no capítulo da finalização. É aí que ainda estamos débeis e onde temos de continuar a crescer.»