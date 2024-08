Tiago Margarido admitiu este sábado que a derrota por 1-0 sofrida diante do Arouca teve um efeito positivo na equipa do Nacional, que ainda não conseguiu qualquer triunfo nesta edição da Liga.

Na antevisão ao jogo com o Farense, o técnico dos insulares destacou as semelhanças entre ambas as equipas em termos de restruturação dos plantéis e admitiu que ainda podem existir algumas saídas até ao fecho do mercado de transferências em Portugal.

«Sentimos a derrota durante 24 horas e depois pensamos no jogo que temos pela frente. Esse resultado negativo trouxe muitas coisas positivas para o grupo, já que no nosso entender se tratou de uma derrota injusta», começou por referir.

«O Farense é uma equipa muito semelhante a nós no que diz respeito à restruturação do plantel. Existe sempre aquele período de adaptação quando ocorrem grandes transformações nas equipas. Até ao fim do mercado ainda espero mais uma entrada, sendo que dois dos nossos jogadores também estão de saída», acrescentou o técnico.

Com apenas um ponto somado na Liga até ao momento, o Nacional procura garantir o primeiro triunfo da época, na receção ao Farense, este domingo, a partir das 15h30.