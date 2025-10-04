Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, em conferência de imprensa, após a vitória por 3-2 ante o Moreirense, em jogo da oitava jornada da Liga:

Espetáculo e incerteza:

«É uma vitória da resiliência, da perseverança, do acreditar. Tivemos duas vezes em desvantagem, a equipa manteve-se sempre serena, manteve-se sempre confiante naquilo que faz e costuma fazer. Com muito mérito, penso eu, conseguimos virar o resultado, num grande jogo de futebol, com espectacularidade, com incerteza no resultado até ao fim, contra uma grande equipa, que ia em quarto lugar. Portanto, penso que tudo o que se passou aqui esta tarde significa aquilo que nós queremos para a nossa Liga.»

Equipa a crescer:

«Na minha opinião, a verdade é que temos crescido enquanto equipa, temos consolidado cada vez mais aquilo que é o nosso processo, a nossa identidade. Estamos a atravessar uma boa sequência de resultados, visto que a semana passada também tivemos uma vitória muito meritória [ndr: 1-0 em Braga]. E isso, obviamente, leva ao seu tempo.»

«Tal como tive a oportunidade de dizer na flash, nós na primeira jornada contra o Gil Vicente não estávamos preparados para sermos competentes. A verdade é que ao longo do tempo temos crescido, temos evoluído e isso é o que me preocupa enquanto treinador. E penso que há tendência para melhorarmos mais e para crescermos enquanto equipa.»

Segredo da evolução de 18 novos jogadores:

«É a capacidade que os jogadores têm de querer ouvir a mensagem, de querer aprender, de querer evoluir. A verdade é que temos um grupo muito jovem, com jogadores que querem aprender, querem crescer na carreira e isso é meio caminho andado para nos tornarmos fortes. Obviamente que não é fácil integrar 18 jogadores, mas penso que com trabalho e com tempo, que é preciso ter para trabalhar, e com a serenidade que a administração nos passa, tudo depois acaba por acontecer.

«Neste momento já temos dez pontos, sabemos que temos um caminho muito longo e muito árduo pela frente, mas até ao momento vemos que nos estamos a sair bem, fundamentalmente no processo que temos apresentado e penso que isso orgulha todos os nacionalistas.»

«Foi uma vitória em casa e ainda não a tínhamos conseguido. Obviamente que queríamos muito dar esta felicidade aos nossos adeptos, mas mais do que isso, uma sequência de dois jogos a vencer, que na Liga é muito difícil, o que traduz que este grupo está a fazer bem as coisas.»

