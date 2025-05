O Nacional quer coroar uma «época de sucesso» com um bom resultado diante do FC Porto, afirmou o técnico Tiago Margarido nesta quinta-feira em antevisão ao duelo de sábado, da 34.ª e última jornada da Liga de futebol.

«Penso que este jogo é o culminar de uma época desgastante e de grande sucesso, mas também muito importante no que concerne à estabilização do Nacional. E nada melhor do que terminar uma época de sucesso num dos maiores palcos do futebol português, diante de uma grande equipa, como é o FC Porto», afirmou Tiago Margarido, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Estádio do Dragão.

Mesmo depois de garantida a permanência no primeiro escalão, os jogadores do Nacional vão encarar o jogo «com o mesmo foco», garante o técnico.

«É um FC Porto de muita qualidade, dinâmicas interessantes e com o Rodrigo Mora em grande destaque. Portanto, contamos com um FC Porto fortíssimo, que vai entrar intenso e, perante os seus adeptos, vai querer marcar uma posição», analisou.

O técnico, de 36 anos, deixou a certeza de que vai fazer alterações na equipa inicial, sem adiantar quais.

«Vamos jogar com aqueles que me parecem melhores para este jogo. Posso dizer que o 'onze' vai ser diferente do último jogo, mas claramente que vão entrar os onze jogadores que eu acredito que estão no melhor momento», adiantou.

Já a pensar na próxima temporada, Tiago Margarido prometeu «novidades mais concretas» para a semana que vem, salientando que gostaria de manter alguns dos principais jogadores da equipa.

«Hoje, são jogadores diferentes daquilo que eram na primeira jornada. Tal como nós, enquanto equipa técnica, eles também tiveram a sua evolução. Portanto, gostaria de manter alguns jogadores», sublinhou.

Tiago Margarido não vai contar com o guarda-redes Lucas França, que vai cumprir suspensão, após ter visto o quinto cartão amarelo na última jornada.

Com lesões de longa duração, o defesa Ivanildo Fernandes e o médio Miguel Baeza também são baixas confirmadas, assim como o avançado Dyego Sousa, que chegou a acordo para a rescisão do contrato que o ligava aos madeirenses até junho.

O Nacional, 13.º classificado, com 34 pontos, visita no sábado o FC Porto, terceiro, com 68, às 18:00, no Estádio do Dragão, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.