Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash interview da Sporttv, após a derrota por 1-2, frente ao Sporting de Braga, na 24ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 28 de Fevereiro.

[Que análise faz à partida?]

Estávamos a jogar contra uma grande equipa. Que está nos oitavos de final da Liga Europa e teve talvez o maior investimento da história. Só por si, sabíamos das dificuldades que íamos ter.

De facto, o Braga entrou muito bem, puxou-nos para trás, a explorar os espaços que deixámos livres. Foram superiores na primeira parte, apesar de termos uma grande oportunidade com duas bolas no poste.

Na segunda parte, reagimos muito bem. Conseguimos limitar a primeira fase de construção do Braga, onde eles são fortíssimos, tivemos oportunidades e não fizemos. Não consigo perceber o penálti que, na minha opinião, não existiu.