O treinador do Nacional, Tiago Margarido, afirmou este sábado que a equipa está a realizar uma temporada «dentro do expectável», na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o V. Guimarães.

«Não olhamos para a questão pontual mas, neste momento, se acabasse o campeonato, o Nacional manter-se-ia na I Liga para a próxima época. Olharemos, sim, daqui a algumas jornadas, quando estivermos numa fase mais decisiva», referiu o técnico.

O treinador dos madeirenses destacou também o desafio que o Nacional enfrentará no Estádio D. Afonso Henriques, sublinhando a «massa adepta fervorosa» do Vitória de Guimarães, que cria um ambiente «muito difícil» para os adversários. O técnico aproveitou também a ocasião para elogiar a campanha europeia do Vitória, que alcançou o apuramento na Liga Conferência.

«Vamos jogar contra uma equipa de Liga Conferência, que aproveito desde já para endereçar os meus parabéns a toda a estrutura do Vitória e ao seu treinador pelo feito fantástico que fizeram com este apuramento, ficando só atrás do Chelsea. Isso demonstra a qualidade do trabalho que está a ser feito e dos jogadores que têm», notou.

Sobre o reencontro com Gustavo Silva, antigo jogador do Nacional que foi peça-chave na subida do clube à I Liga em 2023/24, Margarido espera vê-lo a titular como ponta de lança da equipa adversária, mas lamentou a ausência de Chuchu Ramírez, que está lesionado.

«Será um reencontro bom, tivemos muitos momentos felizes. Juntos, escrevemos uma história muito bonita aqui no clube, mas a partir do momento em que o árbitro apitar será adversário e vamos lutar por objetivos diferentes», explicou.

O Nacional, que ocupa o 15.º lugar com 12 pontos, enfrenta o Vitória de Guimarães, sexto classificado com 22 pontos, na segunda-feira, às 18:45h, no Estádio D. Afonso Henriques. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro.