Tiago Margarido projetou, este sábado, o jogo frente ao Santa Clara. O treinador do Nacional alerta para a qualidade dos conjunto dos Açores, mas admite que a equipa vai a jogo para conquistar os três pontos, abordando a importância que o «fator casa» pode ter no jogo. Recorde-se, o Nacional e o Santa Clara somam os mesmos pontos na tabela classificativa (16).

Ajuda das bancadas para conquistar os três pontos

«É um dérbi das ilhas, um jogo emocionante e apaixonante, como sempre. Acredito que será um grande espetáculo de futebol, em que os nossos adeptos terão um papel fundamental naquilo que é o ambiente que vão criar.»

Qualidade açoriana nos vários momentos do jogo

«Não podemos reduzir o Santa Clara à sua organização defensiva, que é muito competente na mesma. Também têm um jogo ofensivo interessante, com dinâmicas bem patentes e bons jogadores no que diz respeito à capacidade de definição, velocidade e no ataque ao espaço.»

Foco total na vitória

«Sinto uma equipa totalmente focada, muito ambiciosa e com uma vontade muito grande de dar mais três pontos aos adeptos.»