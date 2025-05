Tiago Margarido, treinador do Nacional, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o V. Guimarães, equipa que vive o «melhor momento da época».

«O V. Guimarães está a jogar muito bem, com excelentes dinâmicas e tem uma equipa que se vira muito para o futebol ofensivo. Com a entrada do Luís Freire, a equipa ganhou mais consistência no seu processo ofensivo e estão, provavelmente, no seu melhor momento da época», partilhou em conferência de imprensa.

Depois de duas derrotas em casa, contra o Estrela (1-0) e Gil Vicente (3-0), Tiago Margarido pediu «concentração» e «intensidade» à equipa na receção aos Vimarenses.

«É necessário entrarmos com concentração e intensos no jogo. Preparámo-nos em função disso. Obviamente que cada jogo tem a sua história, mas queremos ser aquilo que fomos na maioria dos jogos em casa», referiu.

A lutar pela manutenção, precisando de apenas um empate ou se o AVS não ganhar, o Nacional está focado em resolver este assunto já no sábado.

«Naquilo que corresponde às questões matemáticas da manutenção, o que nós sabemos é que ainda faltam três jogos. Dependemos apenas de nós e estamos focados naquilo que se vai passar nos 90 minutos dentro do recinto de jogo», disse.

O Nacional, 13.º lugar, com 33 pontos, recebe este sábado o V. Guimarães, quinto, com 51. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.