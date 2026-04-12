Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na flash interview da BTV após a derrota (2-0) com o Benfica, a contar para a 29.ª jornada da Liga. O técnico considera o resultado justo.

Entrada forte do Benfica

«Vínhamos com a ilusão de poder dividir o jogo com o Benfica, tal como conseguimos fazer tanto no Dragão como em Alvalade. A verdade é que não foi possível. O Benfica entrou muito forte. Desmontou aquilo que era a nossa estratégia e a verdade é que chegou à vantagem de dois golos com mérito. Ao longo do jogo fomos reajustando, fomos crescendo, fomos crescendo aquilo que estava a acontecer.»

Reação do Nacional

«E conseguimos voltar a entrar no jogo na segunda parte. Penso que aí já conseguimos dividir melhor. Tivemos um outro momento com um composto de bola, com algum domínio. A verdade é que é difícil, o Benfica foi muito forte. Tentamos todas as formas. Fizemos uma segunda parte que eu considero positiva, mas a primeira não.»

Penálti falhado relançou o jogo

«O penálti surge de um erro de construção, neste caso de um passo falhado do Mateus, que proporcionou depois a falta do Léo. Até então eu penso que não era justo aumentar a vantagem, porque estávamos a dividir bem o jogo, e a verdade é que sim, o Kaique fez uma boa defesa e a equipa voltou a estar dentro do jogo. Temos o golo anulado, também tenho algumas dúvidas naquilo que é a intensidade do empurrão. Portanto, também poderíamos ter ali reduzido para 2-1. A verdade é que ficou 2-0, e de forma justa.»