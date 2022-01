Tiago Sousa, treinador do interino do Santa Clara, em declarações na sala de imprensa do estádio São Miguel após a vitória frente ao Sporting por 3-2, em jogo da 17.ª jornada da Liga:



«Tivemos um super Santa Clara, sem sombra de dúvida, não retirando qualquer mérito ao que o Sporting conseguiu alcançar. Já na reta final teve uma boa oportunidade para empatar o jogo.

Tivemos uma entrada fortíssima em jogo com duas oportunidades do Cryzan. Foi um super Santa Clara a ir atrás do resultado. E foi competente a defender, com uma grande entreajuda e sentido de colaboração entre todos os jogadores e conseguimos defender a nossa baliza até final do jogo.

Esta vitória terá que ser analisada por dois eixos do meu ponto de vista. O primeiro eixo é o eixo histórico que sem sobra de dúvidas alimenta muita coisa e o futebol é bonito é por alimentar uma infinidade enorme de pessoas (..). Por outro, internamente, é uma vitoria que nos traz três pontos, nada mais do que isso. Traz-nos crença e a lento, como qualquer vitória.

Temos batalhado muito nisso e procuramos isso nos treinos, porque é fundamental para as equipas se posicionarem na parte superior da tabela. Sabemos que o Santa Clara ainda não está nesse nível, está a caminhar para tentar consegui-lo.»

[Vai continuar como treinador principal]: «Vou ficar por aqui para manter essa média até ao fim da carreira. Se terminar já, vou manter essa média e ser um dos treinadores com melhor média de sempre (risos). Essas questões não se colocam. Já disse na antevisão do jogo. É um assunto interno, é um assunto que administração sabe e está atenta a isso. Por isso, não merece qualquer comentário.»