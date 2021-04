O Sporting prosseguiu a preparação para o jogo com o Nacional, do próximo sábado, sem Tabata e Taigo Tomás.



Os dois atacantes fizeram tratamento às respetivas lesões, segundo o boletim clínico dos leões. Estes foram, de resto, os únicos jogadores que não estiveram às ordens de Amorim.



O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, às 10h00 e três horas depois, Ruben Amorim vai fazer a habtiual conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os insulares, em Alcochete.