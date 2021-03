Foi quase até à última, outra vez. Foram precisos 81 minutos para o Sporting conseguir marcar e assegurar mais uma vitória na corrida pelo título. A equipa de Ruben Amorim conseguiu quebrar a fortaleza do Tondela, com um golo tardio de Tiago Tomás, na 23.ª jornada.

A noite prometia. De um lado, o líder invicto da Primeira Liga. Do outro, um Tondela que somava cinco vitórias seguidas em casa.

A primeira parte pautou-se por um grande equilíbrio entre os dois conjuntos, que se foram anulando na perfeição. Os primeiros 45 minutos chegaram a parecer um jogo de estratégia, em que só um deslize poderia dar um golo para qualquer um dos lados.

Foram precisos 25 minutos para que surgisse a primeira oportunidade mais flagrante de golo. Uma jogada rápida do Tondela, que deixou Khacef na cara de Adán, mas o jogador da equipa beirã acabou por não saber aproveitar para marcar.

A resposta dos leões foi pronta e dois minutos depois, Tiago Tomás rematou já dentro da grande área dos beirões, mas valeu Ricardo Alves. O capitão do Tondela deu o corpo às balas e conseguiu cortar um remate perigoso do avançado do Sporting.

Apesar desta boa chance, o conjunto leonino apresentava algumas dificuldades em furar a defesa beirã, que parecia uma muralha, sem querer ceder muito espaço aos leões.

Ainda antes do apito para o intervalo, Porro tirou um excelente cruzamento que só parou na cabeça de Tiago Tomás, mas a bola acabou por passar ligeiramente acima da barra. Congelou o Estádio João Cardoso, com o Sporting perto de se conseguir adiantar no marcador ainda antes do final dos primeiros 45 minutos.

Se a primeira parte ficou marcado pelo equilíbrio entre as duas equipas, os primeiros minutos do segundo tempo não davam a entender que a história se ia repetir.

O Sporting entrou com os níveis de intensidade no máximo e tentou desde cedo encostar o Tondela às cordas. Mas a equipa beirã não se ficou e respondeu com a mesma moeda.

A equipa comanda por Pako Ayestarán conseguiu impor-se e por pouco não se adiantou no encontro aos 52 minutos. Murillo roubou a bola a Feddal, arrancou com tudo pela direita e cruzou para Mario González, que acabou por falhar de forma incrível, quando Adán já estava batido.

O Sporting não queria deixar pontos em Tondela e foi voltando a ganhar a superioridade no encontro. Os leões tentaram, tentaram e Tiago Tomás acabou por desfazer a igualdade.

O avançado leonino aproveitou a assistência de Pedro Gonçalves para fazer o gosto ao pé e dar três preciosos pontos à sua equipa. Conseguida a liderança, o Sporting foi tentando gerir o resto do jogo, mas o Tondela queria pelo menos um ponto deste duelo.

Foram ainda algumas as oportunidades para a turma de Pako Ayestarán, que acabou por nunca ter sucesso no momento da finalização.