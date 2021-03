Figura: Tiago Tomás

Insistiu, persistiu e conseguiu. Depois de 81 minutos disputados e de várias oportunidades de golo, o avançado leonino conseguiu fazer o gosto ao pé e deu os três pontos ao Sporting.

Momento do jogo: Mario González desperdiça o golo de baliza aberta

É certo que o golo é decisivo, mas há um lance anterior para o Tondela que podia ter mudado a história do jogo e deu outros contornos a este, com o 0-0 até perto do fim. Murillo ganhou a bola a Feddal, disparou pela ala e fez um belo cruzamento para Mario González, que falhou melhor conclusão à boca da baliza, numa altura em que Adán já estava batido no lance. Um lance desperdiçado e que podia ter mudado a história do jogo.

Outros destaques

Ricardo Alves: foi imperial na defesa do Tondela. Uma exibição de enorme segurança do central beirão. Foi um autêntico comandante na defesa do Tondela, enquanto esteve em campo, a ser decisivo em vários lances de enorme perigo para os leões.

Murillo: fez uma segunda parte de grande nível. Foi uma autêntica carraça para defesa do Sporting, especialmente para Feddal. Com a sua velocidade característica, parecia uma autêntica bala pelo flanco direito.

Pedro Gonçalves: não lhe foi dado muito espaço por parte da defesa do Tondela, mas acabou por dizer presente no momento que o Sporting mais precisava. Assistiu Tiago Tomás no golo da vitória, que acabou por valer os três pontos aos leões.

Coates: voltou a mostrar a sua importância na defesa, mas acima de tudo como líder do plantel. Foi importante para segurar a vantagem que já foi conquistada nos minutos finais do encontro. Vai, por certo, fazer falta ante o V. Guimarães, pois vai cumprir um jogo de suspensão após ter visto o quinto cartão amarelo esta noite.