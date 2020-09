Tiquinho Soares tem tudo acertado para trocar o FC Porto pelo Tianjin Teda.



O avançado brasileiro prepara-se para receber três milhões líquidos por cada um dos três anos de contrato com o emblema chinês, apurou o Maisfutebol. De resto, o avultado salário da equipa orientada por Uli Stielike levou o futebolista a aceitar a proposta em detrimento do Lokomotiv de Moscovo.



O jogador de 29 anos fez esta terça-feira os habituais exames médicos na cidade do Porto a pedido do Tianjin Teda e deverá, ao que tudo indica, viajar para a China esta quinta-feira.



Apesar do FC Porto pretender uma verba a rondar os dez milhões pela saída de Tiquinho Soares, o negócio deverá ser oficializado por um valor inferior a seis milhões de euros. Estará, porém, em cima da mesa um acordo de patrocínios entre os dragões e a formação asiática que poderá render uma verba suplementar aos portistas. Uma situação idêntica à de Dyego Sousa quando se transferiu do Sp. Braga para o Shenzhen FC.



Desde 2018 que em todas as transferências de jogadores estrangeiros superiores a seis milhões de euros os clubes chineses têm de pagar à Liga chinesa o equivalente ao valor gasto.



Tiquinho chegou ao Dragão proveniente do Vitória no mercado de janeiro da época 2016/17 e na estreia fez um bis frente ao Sporting. No total, o avançado brasileiro fez 140 jogos e marcou 64 golos de dragão ao peito.