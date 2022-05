A matemática confirma. A 33.ª e penúltima jornada da I Liga pode resolver tudo quanto ao que ainda está em aberto no campeonato: é possível haver campeão, o quinto lugar pode ficar resolvido, pode ficar atribuído o lugar de play-off de descida e também podem ficar consumadas as duas descidas diretas à II Liga.

Mas se pode acontecer tudo isto, também pode ficar tudo em aberto para a 34.ª e última ronda. Do topo até ao fundo da tabela, e com seis pontos em jogo para cada uma das 18 equipas, o Maisfutebol traça todos os cenários possíveis na luta pelo título e pela manutenção, que podem acontecer no próximo fim-de-semana, numa ronda que arranca na sexta-feira no Estádio do Bessa e termina na segunda-feira, no Jamor e com um dado curioso: todos os nove jogos, têm interesse nas contas: dois deles pelo título, outros dois pelo quinto lugar e os restantes cinco nas contas da cauda da tabela.

CONTAS DO TÍTULO

1.º: FC Porto, 85 pontos

2.º: Sporting, 79 pontos

33.ª Jornada:

Benfica-FC Porto (sábado, 18h00)

Portimonense-Sporting (sábado, 20h30).

Os azuis e brancos têm na 33.ª e penúltima jornada mais uma hipótese de se sagrarem campeões e, nesta jornada, ao contrário do que sucedia na 32.ª, não precisam de olhar ao resultado do Sporting, que tem, recorde-se, vantagem no confronto direto com os dragões em caso de igualdade pontual (empate 1-1 em Alvalade, 2-2 no Dragão). Basta, olhando só para si, somar no Estádio da Luz, onde os azuis e brancos também festejaram há 11 anos. Mas, mesmo perdendo, podem ser campeões horas depois, caso os leões escorreguem no Algarve.

Assim, o FC Porto é campeão:

- Se pontuar frente ao Benfica;

- Se perder com o Benfica e o Sporting não ganhar em Portimão.

_

CONTAS DO 5.º LUGAR (2.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA LIGA CONFERÊNCIA)

5.º: Gil Vicente, 48 pontos

6.º: V. Guimarães, 44 pontos

33.ª Jornada:

Boavista-V. Guimarães (6.ª feira, 20h15)

Gil Vicente-Tondela (domingo, 15h30)

Gil Vicente e Vitória de Guimarães entram para a penúltima jornada num duelo 100 por cento minhoto pela última vaga europeia via campeonato para 2022/23. Os barcelenses até podem entrar em campo já com o quinto lugar garantido, mas também podem arrastar decisões para o… V. Guimarães-Gil Vicente da 34.ª jornada. Importa referir que o Gil tem vantagem provisória no confronto direto: venceu em Barcelos por 3-2, na primeira volta.

Assim, o Gil Vicente garante o 5.º lugar:

- Se o V. Guimarães perder no Bessa, o Gil garante no imediato, antes de entrar em campo, podendo até perder com os beirões.

- se o Vitória empatar ou ganhar no Bessa, logo na sexta-feira, o Gil Vicente garante o quinto lugar se fizer, pelo menos, o mesmo número de pontos

_

CONTAS DA MANUTENÇÃO, PLAY-OFF E DESCIDA:

14.º: Vizela, 32 pontos (manutenção)

15.º: Arouca, 30 pontos (manutenção)

16.º: Tondela, 27 pontos (lugar de play-off)

17.º: Moreirense, 26 pontos (descida)

18.º: Belenenses, 25 pontos (descida)

33.ª Jornada:

Estoril-Moreirense (sábado, 15h30)

Vizela-Marítimo (domingo, 15h30)

Gil Vicente-Tondela (domingo, 15h30)

Sp. Braga-Arouca (domingo, 18h00)

Belenenses-Famalicão (2.ª feira, 20h15)

A jornada 33 pode carimbar a manutenção para Vizela e para Arouca, o lugar de play-off para o Tondela e as descidas de Moreirense e Belenenses. Como referimos acima, tudo pode ficar decidido e, no caso de Vizela e Arouca, ambos só dependem mesmo de si para se salvarem já nesta ronda. Já Tondela, Moreirense e Belenenses não dependem de si para a manutenção direta e, no caso cónegos e azuis, já nem de si mesmos dependem para o lugar de play-off, algo que é possível para o Tondela sem olhar a terceiros. Eis o que pode acontecer na 33.ª jornada.

Vizela garante a manutenção:

- Se vencer ou empatar com o Marítimo. Vencendo, faz 35 pontos, garantindo que mantém no mínimo a atual vantagem de cinco pontos para o lugar de play-off. O empate também basta. Porquê? Ao fazer 33 pontos, garante que, num possível empate final a 33 pontos com Arouca e Tondela, ou só com um deles, ganha os confrontos diretos: venceu os dois jogos a arouquenses e beirões. Eis a liguilha a três: Vizela (12 pontos), Arouca (4 pontos); Tondela (1 ponto).

- Se perder e o Tondela e o Moreirense não ganharem.

Vizela, garante, no mínimo, o play-off:

- Se perder e o Tondela não ganhar: garantiria uma vantagem segura para nunca cair para o 17.º lugar, tendo o 16.º minimamente assegurado. Aqui, o que diferia para a possível manutenção direta antes referida seria o Moreirense ganhar e, assim, ir com 29 pontos para a última jornada, para 32 do Vizela, havendo um Moreirense-Vizela por disputar e um confronto direto em jogo: os cónegos venceram em Vizela por 1-0 na primeira volta.

Arouca garante a manutenção:

- Se vencer em Braga. Faria 33 pontos e garantiria no mínimo o 15.º lugar porque, mesmo num eventual empate a 33 pontos com Vizela e Tondela no fim do campeonato – já acima explicado – ou só com o Tondela, são os beirões quem levam a pior.

- Se empatar em Braga e o Tondela, o Moreirense e o Belenenses não ganharem.

- Se perder em Braga e o Tondela e o Moreirense perderem e o Belenenses não ganhar.

Arouca garante, no mínimo, o play-off:

- Se empatar em Braga e acontecer um destes três cenários: Tondela e Belenenses não vencerem; Tondela e Moreirense não vencerem; ou Tondela perder e Moreirense não ganhar. É que o Arouca só tem vantagem no confronto direto com o Tondela, havendo um Arouca-Belenenses na última jornada. Por isso, conjugando um destes três cenários, garante que fica sempre à frente de duas destas equipas.

- Se perder em Braga, o Tondela perder e Moreirense e Belenenses não ganharem. Isso deixaria o Arouca com 30 pontos, Tondela com 27 e Moreirense, em caso de empate, com 27, havendo possibilidade de empate a 30 pontos entre as três equipas no final. Porém, o Arouca, numa liguilha a três, ganha face ao Tondela: Moreirense (7 pontos), Arouca (5 pontos), Tondela (4 pontos).

Tondela garante, no mínimo, o play-off:

- Se e só se vencer e, em simultâneo, o Belenenses não vencer e o Moreirense perder: os beirões perdem no confronto direto com os minhotos (ganharam 2-1 em Tondela, perderam 2-0 em Moreira de Cónegos).

Moreirense desce à II Liga:

- Se perder e o Tondela ganhar.

Belenenses desce à II Liga:

- se empatar e se Tondela ou Moreirense vencerem (basta um, pois perde no confronto direto com ambos);

- Se perder e se o Tondela pontuar ou se o Moreirense ganhar.