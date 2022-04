A derrota do FC Porto em Braga significa que não haverá campeão nesta ronda. O próximo match point dos dragões fica adiado para a próxima jornada da Liga,

Caso o Sporting não vença no Bessa , o FC Porto pode festejar frente ao Vizela, no sábado, se pontuar com os minhotos.

Caso os leões vençam no Bessa nesta noite, só no domingo, após o jogo do Sporting com o Gil Vicente, poderá haver campeão

Para isso suceder, o FC Porto precisa de fazer melhor resultado frente ao Vizela no sábado, do que o Sporting na receção ao Gil Vicente.

Isto acontece porque o Sporting tem vantagem no confronto direto com o FC Porto, fruto de dois empates nos jogos entre eles, 1-1 em Alvalade e 2-2 no Dragão.

Os dragões mantém a liderança da Liga, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que tem menos um jogo.

Veja o que falta jogar a ambas as equipas até ao final do campeonato.

FC PORTO (82 pontos):

Vizela (casa)

Benfica (fora)



Estoril (casa)

SPORTING (73 pontos):

Boavista (fora)

Gil Vicente (casa)

Portimonense (fora)



Santa Clara (casa)

ARTIGO ATUALIZADO