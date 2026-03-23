Reta final pelo título: o que falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica
Dragões já ultrapassaram o adversário (teoricamente) mais difícil, enquanto rivais de Lisboa ainda se vão defrontar em Alvalade
Dragões já ultrapassaram o adversário (teoricamente) mais difícil, enquanto rivais de Lisboa ainda se vão defrontar em Alvalade
Com a vitória em Braga, o FC Porto ultrapassou um dos obstáculos teoricamente mais difíceis e vai entrar nas últimas sete jornadas do campeonato com uma vantagem pontual muito confortável.
Os dragões lideram a Liga com 72 pontos, mais sete do que Sporting e Benfica, embora os leões tenham um jogo a menos.
No papel, o jogo mais difícil que o FC Porto terá até ao final do campeonato será a receção ao Famalicão, já na próxima jornada. Por sua vez, o Sporting recebe o Benfica na ronda 30, num dérbi que poderá decidir como ficam organizadas as equipas na tabela. Em teoria, o Benfica é quem tem o calendário mais complicado, pois, além do dérbi, ainda joga em Famalicão e recebe o Sp. Braga.
Confira, equipa a equipa, o que ainda falta a FC Porto, Sporting e Benfica.