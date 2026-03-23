Com a vitória em Braga, o FC Porto ultrapassou um dos obstáculos teoricamente mais difíceis e vai entrar nas últimas sete jornadas do campeonato com uma vantagem pontual muito confortável.

Os dragões lideram a Liga com 72 pontos, mais sete do que Sporting e Benfica, embora os leões tenham um jogo a menos.

No papel, o jogo mais difícil que o FC Porto terá até ao final do campeonato será a receção ao Famalicão, já na próxima jornada. Por sua vez, o Sporting recebe o Benfica na ronda 30, num dérbi que poderá decidir como ficam organizadas as equipas na tabela. Em teoria, o Benfica é quem tem o calendário mais complicado, pois, além do dérbi, ainda joga em Famalicão e recebe o Sp. Braga.

Confira, equipa a equipa, o que ainda falta a FC Porto, Sporting e Benfica.

28.ª: Famalicão (C)

29.ª: Estoril (F)

30.ª: Tondela (C)

31.ª: Estrela da Amadora (F)

32.ª: Alverca (C)

33.ª: AVS (F)

34.ª: Santa Clara (C)

26.ª: Tondela (C)*

28.ª: Santa Clara (C)

29.ª: Estrela da Amadora (F)

30.ª: Benfica (C)

31.ª: AVS (F)

32.ª: V. Guimarães (C)

33.ª: Rio Ave (F)

34.ª: Gil Vicente (C)

28.ª: Casa Pia (F)

29.ª: Nacional (C)

30.ª: Sporting (F)

31.ª: Moreirense (C)

32.ª: Famalicão (F)

33.ª: Sp. Braga (C)

34.ª: Estoril (F)

*Jogo em atraso.