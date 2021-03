O Benfica renovou contrato com Tomás Lemos Araújo.



Numa nota divulgada no site oficial, os encarnados não informam qual é a duração do novo vínculo do central de 18 anos.



O defesa vive a quinta época ao serviço das águias depois de ter representado o Palmeiras FC, da AF Braga. Tomás passou por todos os escalões de formação dos iniciados aos seniores, tendo feito a estreia pela equipa B esta época contra o Casa Pia.



«Tem sido um trajeto brilhante, não só da minha parte, mas também das equipas onde me tenho integrado. O facto de termos conquistado dois Campeonatos Nacionais [Iniciados e Juvenis] é um extra e sinto que o meu trabalho está a ser recompensado», disse, em declarações à BTV.