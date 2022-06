O futebolista português Tomás Domingos é reforço do Santa Clara, com contrato válido para as próximas três temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube açoriano.

«A Santa Clara Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de contrato de trabalho com o atleta Tomás Domingos, válido para as próximas três temporadas desportivas», refere o Santa Clara, em comunicado.

O latearl-direito de 23 anos, que representou o Mafra nas últimas duas épocas, fica ligado ao clube de Ponta Delgada até 2025 e é o primeiro reforço oficializado pelo clube para 2022/23.

Tomás Domingos dividiu a formação entre Oeiras e Belenenses até chegar ao Benfica, onde jogou nos sub-23 entre 2018 e 2020. O lateral-direito assinou pelo Mafra em 2020/21 e, desde então, assumiu-se como titular na II Liga. Disputou um total de 57 jogos e marcou um golo pelo antigo clube, tendo feito parte da campanha histórica da equipa de Ricardo Sousa até às meias-finais da Taça de Portugal.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Tomás Domingos era um dos nomes negociados pelo Santa Clara, assim como Martim Maia.