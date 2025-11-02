Ivo Vieira em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate a duas bolas frente ao AVS. O técnico do Tondela lamenta as más tomadas de decisão, fruto do lugar ocupado na tabela classificativa.

Análise ao jogo

«Acho que, acima de tudo, foi um jogo de duas equipas num momento difícil, que querem sair do mesmo. Em termos de qualidade, na minha opinião, não foi bem conseguido. Conseguimos chegar à vantagem, podíamos dilatar e a equipa ganhar mais confiança. Quando as coisas não acontecem trazem alguma intranquilidade. O mesmo se passava do outro lado, invertendo o resultado, depois tivemos que correr arás, trabalhar muito, alterámos ao intervalo para tentar ter mais qualidade na chegada ao último terço. Procurámos chegar ao empate, tivemos duas ou três situações, não aconteceu, o adversário também teve algumas transições que nos puseram em sentido. Qualquer uma das equipas podia ter feito mais, em prol da qualidade do jogo. Face à posição da tabela, essa confiança e critério para fazer as coisas melhor não está a acontecer, os jogadores têm valia para isso, neste caso o Tondela para sair desta situação, está esse stress ciado. Foi bom fazer dois golos, que não estava a acontecer».

Jogadores falaram em frustração

«A palavra frustração, e às vezes fala-se em atitude, é usada como força de expressão. Os jogadores trabalharam, lutaram, são palavras frias. Pela posição na tabela muitos destes jogadores não estão a desfrutar do jogo e a dar a qualidade que têm ao mesmo. Preparamos as coisas para ganhar, conseguimos ter várias situações em que podíamos ter definido melhor, mas não está a acontecer, por algum stress que faz com as coisas não estejam a sair de forma fluída».