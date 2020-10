Disputadas cinco jornadas, o Sporting ocupa o segundo lugar da Liga fruto de quatro triunfos e de um empate. Rúben Amorim garantiu que não está surpreendido e lembrou que viveu uma situação semelhante na época anterior quando chegou a Alvalade.



«Em relação às quatro vitórias, basta relembrar a época passada quando chegámos aqui. Foi a mesma coisa e depois com a derrota no Dragão, tudo mudou. Não é nada que não estivesse à espera. Trabalhamos para isso mas não é nada de especial. Estamos no Sporting e muito no início deste trabalho, apesar de o termos começado no ano passado. Claro que é sempre melhor trabalhar com bons resultados», referiu, na conferência de imprensa prévia à receção ao Tondela.



No final da partida contra o Gil Vicente, o treinador dos leões admitiu ter sentido a equipa nervosa com a possibilidade de se isolar no segundo lugar. E como será perante a hipótese de assumir a liderança da Liga, ainda que de forma provisória?



«Vamos aprendendo com os jogos e tirámos ilações do que foi com o Gil. Eu e a equipa técnica vimos o jogo e houve algumas precipitações com bola, mas foi o jogo em que sofremos menos ataques. Fala-se de uma má exibição do Sporting e de um bom jogo do Gil, mas o jogo é atacar e defender e, nesse aspeto, não demos hipóteses ao Gil de fazer ataques. Sofremos num lance de bola parada. No ataque podemos ter mais qualidade, calma com bola e paciência. Mas é bom ver que já olham para o Sporting de outra forma. Mesmo quando não deixa o adversário atacar, o Sporting já precisa de fazer mais e precisa de dominar mais os jogos. Controlámos o jogo, não dominámos porque não tivemos oportunidades. Ainda assim, tivemos mais oportunidades que o Gil. Foi o jogo onde sofremos menos ataques e não me lembro de nenhuma grande oportunidade do Gil», respondeu o técnico da equipa verde e branca.



Por último, Amorim recusou comentar a arbitragem do encontro entre o Paços de Ferreira e o FC Porto, da passada sexta-feira.



«Não tenho nenhum comentário a fazer. A única vez que comentei arbitragem foi para responder a uma pergunta sobre se teve ou não influência num jogo. O nosso é no Tondela. É completamente indiferente o que se passa nos outros campos. Se estou sempre a dizer aos jogadores para se focarem no nosso trabalho, seria um mau exemplo estar aqui a comentar jogos que não são os nossos. Não interessa nada. Estamos na sexta jornada e vamos focar no Tondela e ganhando, só temos de estar preocupados com o Vitória», atirou.