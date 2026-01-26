Liga
Há 29 min
André Ceitil rescinde com o Tondela e prepara-se para reforçar o Académico Viseu
Médio tinha renovado em 2025 com os beirões por mais duas temporadas
GP
Médio tinha renovado em 2025 com os beirões por mais duas temporadas
GP
O Tondela anunciou esta segunda-feira a rescisão do contrato com André Ceitil, por mútuo acordo, colocando fim a um vínculo que era válido até junho de 2027.
O médio chegou ao clube beirão no verão de 2023 e realizou 73 jogos com a camisola auriverde, tendo marcado quatro golos e feito uma assistência.
Ceitil prepara-se agora para reforçar o Académico Viseu. O clube da II Liga já deixou um pequeno vídeo em que tudo aponta para a confirmação da contratação do jogador de 30 anos.
Continuar a ler
TAGS: Liga Tondela II Liga André Ceitil Mercado
NOTÍCIAS MAIS LIDAS