O Tondela anunciou esta segunda-feira a rescisão do contrato com André Ceitil, por mútuo acordo, colocando fim a um vínculo que era válido até junho de 2027.

O médio chegou ao clube beirão no verão de 2023 e realizou 73 jogos com a camisola auriverde, tendo marcado quatro golos e feito uma assistência.

Ceitil prepara-se agora para reforçar o Académico Viseu. O clube da II Liga já deixou um pequeno vídeo em que tudo aponta para a confirmação da contratação do jogador de 30 anos.