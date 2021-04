Declarações de Ayesterán, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo conquistado em Guimarães (1-2), o primeiro do Tondela esta época fora de casa:

«Sabíamos que tínhamos uma mochila pesada, de não ganhar fora. Mas também a sabíamos que estávamos perto de conseguir, em alguns jogos perdemos os três pontos nos detalhes. Hoje acho que fizemos uma das melhores primeiras partes da época. Na segunda parte sofremos um pouco, mas soubemos interpretar os últimos minutos do jogo, soubemos ser capazes de guardar o resultado»

[Mario Gonzalez até onde poderá ir?] «É um jogador que está a evoluir, está a demonstrar todas as qualidades que tem. Nunca foi um avançado de jogar sozinho na frente, como segundo avançado ou por fora, este ano está a demonstrar que pode jogar sozinho, consegue manter a bola e dá-nos tempo para subir as linhas. Remata muito bem, tem bom jogo aéreo, é um jogador muito completo e está a fazer uma grande época. Até onde poderá chegar tudo depende dele».

[Mais um elemento no meio foi preponderante?] «Durante a semana tive dúvidas. Optei por introduzir um jogador de mais posse no meio, e tive dúvidas por fora, porque o Vitória desequilibra muito. Creio que saiu na perfeição».