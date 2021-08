O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, afirma que espera encontrar grandes dificuldades no embate frente ao Benfica, marcado para as 18:00 de domingo no Estádio da Luz.

«Vamos encontrar muitas dificuldades e muito diferentes. Estamos perante uma grande equipa, um grande clube, com grandes jogadores e um treinador que claramente não vai deixar que a equipa relaxe», disse Ayestarán.

Apesar disso, o treinador espanhol acredita que o clube beirão poderá ter oportunidades para ganhar.

«Somos consistentes e repito sempre o mesmo aos jogadores: em todos os jogos há sempre uma oportunidade. E, neste jogo, estou convencido de que a oportunidade vai existir», vaticinou o técnico.

Com duas derrotas e uma vitória, o Tondela ocupa a 12.ª posição da tabela classificativa, com três pontos, enquanto o adversário está na segunda posição, com nove pontos, os mesmos do líder Sporting.

O jogo entre Benfica e Tondela terá a arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.