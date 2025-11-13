Cristiano Bacci já orientou o treino do Tondela na manhã desta quinta-feira, confirmou o Maisfutebol a informação avançada por A Bola.

O técnico italiano acertou a rescisão de contrato com o Panserraikos, anunciou o emblema grego na véspera. Assim, teve via aberta para assumir o comando dos beirões, com um contrato válido até ao final da temporada.

O treinador de 50 anos está de regresso ao futebol português, depois de na época passada ter orientado Boavista e Moreirense.

O Tondela, que até aqui era comandado por Ivo Vieira, é 17.º e penúltimo classificado da Liga, com apenas seis pontos ao cabo de 11 jornadas. O próximo jogo dos auriverdes é a receção ao Caldas, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, a 23 de novembro, que vai marcar a estreia de Bacci.