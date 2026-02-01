Cristiano Bacci falou à flash da Sport tv após o empate frente ao Benfica (0-0), na 20.ª jornada da Liga.

«É um ponto saboroso, mas penso que poderíamos ter ganho. É normal que o Benfica nos empurre para trás, mas disputámos o jogo como outro qualquer. Fizemos um grande jogo e só é surpresa para quem não vê os nossos jogos.»

«Todas as substituições foram no sentido de acrescentar potencial ofensivo. Tirámos um médio para colocar um avançado e o Maranhão entrou para esticar a defesa do Benfica. Na segunda parte, tivemos situações que podíamos ter explorado melhor.»

«Como todas as equipas da segunda metade da tabela, o Tondela precisa de confiança e este ponto é importante por isso mesmo.»