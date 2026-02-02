Liga
Há 11 min
Bacci: «Este empate não foi uma surpresa»
Treinador do Tondela admite que «foi claramente um jogo de sofrimento», mas lembra que os beirões também tiveram oportunidades de golo frente ao Benfica
Treinador do Tondela admite que «foi claramente um jogo de sofrimento», mas lembra que os beirões também tiveram oportunidades de golo frente ao Benfica
Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa, após o empate (0-0) com o Benfica, na 20.ª jornada da Liga:
«Este empate para mim não foi uma surpresa. Só quem não via os nossos jogos pode pensar isso.
Tivemos outros onde fomos melhor e não pontuámos. Hoje, foi claramente um jogo de sofrimento, mas nós também tivemos oportunidades para fazer golo.
Em Portugal, o Benfica é a equipa que mais bolas recupera no meio-campo adversário, e foi por isso que optámos pelo Jordy, porque ele é muito bom nesse momento, a segurar bolas de costas para a equipa sair a jogar.»
Continuar a ler
TAGS: Liga Tondela Cristiano Bacci Benfica
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS