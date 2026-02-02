Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa, após o empate (0-0) com o Benfica, na 20.ª jornada da Liga:

«Este empate para mim não foi uma surpresa. Só quem não via os nossos jogos pode pensar isso.

Tivemos outros onde fomos melhor e não pontuámos. Hoje, foi claramente um jogo de sofrimento, mas nós também tivemos oportunidades para fazer golo.

Em Portugal, o Benfica é a equipa que mais bolas recupera no meio-campo adversário, e foi por isso que optámos pelo Jordy, porque ele é muito bom nesse momento, a segurar bolas de costas para a equipa sair a jogar.»