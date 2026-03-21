Declarações de Cristiano Bacci, treinador do Tondela, na flash interview da Sporttv, após o empate a zero frente ao AVS, na 27ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 21 de Março.

[O que quer dizer aos adeptos?]

Vamos sofrer até ao final. Essa é a nossa tarefa e sabíamos desde o início. A equipa deu tudo e lutou com tudo. Não foi um jogo “limpinho”, mas é normal que não seja bonito. Não chegou, mas estamos vivos. Estamos a dois pontos da luta pelo play-off e acreditamos e vamos continuar a trabalhar.

[Ter ganho um ponto a Nacional e Casa Pia é positivo?]

Há coisas positiva e outras negativas. Temos de melhorar, sobretudo nos últimos 20 metros. Temos de ser mais assertivos, isso sem dúvida.

[Indefinição no jogo com o Sporting atrapalha a preparação?]

Não. É sempre melhor ter as datas, mas isso não depende de mim. Parabéns ao Sporting por estar a seguir em frente na Liga dos Campeões.