O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, garantiu este sábado que a equipa beirã vai apresentar-se com uma mentalidade ambiciosa na deslocação ao terreno do Moreirense, em jogo em atraso da 16.ª jornada da Liga, marcado para domingo. Apesar do contexto delicado na tabela, o técnico italiano sublinhou que a sua equipa não abdica da identidade, independentemente do adversário ou do local do jogo.

«A mentalidade tem de ser a mesma»

«Fora ou em casa, apesar do adversário, a forma da minha equipa tem de ser a mesma. Vamos para ganhar o jogo, sabendo que há muitas formas de ganhar. Temos de ser assertivos».

Trabalho e espírito de grupo em destaque

«Nunca me queixei da maneira como os jogadores trabalham. É um grupo coeso, forte e que gosta de trabalhar».

Campeonato é uma maratona

«Isto é uma maratona. Vai ser até ao final. Sabemos que os pontos ainda não são suficientes para assegurar a manutenção, por isso temos de continuar a trabalhar».

Fragilidades no Moreirense

«É uma equipa muito forte com bola e, historicamente, em casa, muito difícil de enfrentar. [...] Sem bola, o Moreirense fica mais exposto. Tem muita qualidade com bola e isso faz com que, defensivamente, não esteja tão confortável».