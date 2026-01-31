Cristiano Bacci quer o Tondela a fazer o seu jogo na receção ao Benfica, uma equipa que tem «pontos fracos». O treinador dos beirões, na antevisão ao jogo da 20.ª jornada da Liga, marcado para este domingo (20h30), garantiu que o Tondela vai «encarar o Benfica da mesma forma, sem medo, tentando jogar». Quanto aos reforços de inverno, Bacci adiantou que já são opção e podem acrescentar, «além da componente técnica, uma energia positiva que o Tondela precisa».

Tondela vai fazer o seu jogo

«Nós sabemos que é uma equipa muito forte, que está na luta pelo título do campeonato, por isso, sem problema nenhum, mas vamos fazer o nosso futebol.»

Benfica tem pontos fracos

«Cada equipa tem pontos mais fortes e pontos mais fracos. O Benfica também não é invencível. Tem pontos fracos e nós trabalhamos sobre isso. Agora é normal que não vou dizer quais é que são os pontos fracos.»

Momento de forma das duas equipas

«Apesar de todos pensarem que o Benfica é uma equipa em dificuldade, tem um dos melhores registos dos últimos anos. Ainda não perdeu no campeonato, portanto, não é uma equipa em crise. (…) Mas nós temos de olhar para nós. Vimos de uma altura de três derrotas seguidas, o que conta é isso. Temos de dar um sinal, para nós, antes de tudo, de que temos de mudar isto.»

Comportamento da equipa em jogos com os grandes

«Não é porque vamos defrontar o Benfica que vamos ficar todos atrás, na baliza, já mostrámos com os grandes, em que o jogo foi dividido. Perdemos, mas por pormenores, não facilitamos com certeza.»