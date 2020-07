O Belenenses foi multado em 164 euros por atraso de quatro minutos no início da segunda parte do jogo ante o Tondela, na quarta-feira, relativo à 29.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), «o delegado ao jogo informou que o atraso se deveu a assistência médica no balneário» a Licá, que se lesionou no fim da primeira parte. Contudo, a multa foi aplicada, à luz de infração do artigo 119 do Regulamento Disciplinar da Liga.

O Sporting também foi multado, mas em 406 euros, por atraso injustificado, em três minutos, para reatamento da segunda parte ante o Gil Vicente.

Quanto a jogadores suspensos, a 29.ª jornada trouxe mais dois: Ygor Nogueira (Gil Vicente), viu o quinto amarelo na Liga ante o Sporting e é baixa para a receção ao Rio Ave (domingo, 17 horas). Jaquité, do Tondela, falha o jogo em casa ante o Rio Ave (domingo, 19h15), após expulsão ante o Belenenses.