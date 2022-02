*Por Carlos Eduardo



Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a vitória por 3-1 frente ao Tondela, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«4-4-2? O Gonçalo tem capacidade para se posicionar como terceiro médio e como segundo avançado. Cumpriu com perfeição a missão que lhe foi atribuída. Quero dar os parabéns à equipa pela forma como se apresentou aqui, pelas dinâmicas, pela entrega e compromisso. Dar também os parabéns aos adeptos que também contribuíram para a vitória.

Temos de olhar para as características dos jogadores, cada um pode dar-nos coisas diferentes em função do jogo. O Darwin é muito forte no ataque à profundidade e joga bem de costas. A equipa tem de funcionar como um todo e hoje conseguimos em largos momentos que isso acontecesse:»



[Sobre a mensagem do presidente ao grupo]:

«Temos de ouvir as palavras do presidente em qualquer circunstância. Não vamos considerar que a equipa se apresentou aqui só como consequência do que disse o presidente. Obviamente que sim, mas também foi pelo trabalho. Estamos também a implementar uma nova forma de treinar e de jogar, novas ideias e os jogadores precisam de tempo, de se adaptar. Já deram mostras do que o que a equipa é capaz de fazer.



Objetivos? É focarmo-nos no jogo a jogo. O objetivo é chegar ao primeiro lugar e sermos campeões nacionais. Esse será o nosso foco diariamente. Temos também a Liga dos Campeões, mas até lá temos de focar-nos nos jogos da Liga. Para chegarmos ao primeiro, temos de conseguir chegar ao segundo.»