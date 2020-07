*por Rafael Santos



Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória dos dragões, que os deixa a uma derrota do Benfica para ser campeão já nesta quinta-feira.

«[Vai ser] uma viagem tranquila e a pensar no Sporting, no microciclo que aí vem e temos treino amanhã, a pensar no Sporting. Temos alguns jogadores de fora e o meu trabalho é esse, não é preparar ou pensar ou estar atento a coisas que eu não controlo, mas sim aquilo que eu controlo que é o meu trabalho.»