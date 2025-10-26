Bernardo Fontes, guarda-redes do Tondela que foi considerado o melhor em campo, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [3-0] frente a Sporting:

Esperava um jogo complicado

«É um jogo complicado contra um adversário que é um forte candidato ao título, é detentor do título, e já esperava um jogo complicado. Mas virar já o chip, porque quarta-feira temos um desafio complicado novamente e temos que dar uma boa resposta quarta, tanto quanto domingo.»

Tondela teve uma boa entrega

«O Sporting é uma equipa melhor. Temos que saber entender os momentos do jogo, tem horas que vamos ter que juntar para sermos um grupo mesmo e fazer uma muralha. Outras vezes não, outras vezes vamos ter que atacar, mas tentei passar informação, mas acho que tivemos uma boa entrega no jogo.»

Uma derrota será sempre uma derrota

«Não, acredito que não. Acredito que derrota, claro que você está mais propício a perder contra os grandes, mas acho que derrota é derrota contra qualquer um que seja. Temos que levar assim, porque no momento entramos em campo, temos de olhar só 11 contra 11, temos que tentar vencer.»



