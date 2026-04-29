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Há 56 min
Cícero: «Merecemos o empate... estamos vivos»
Médio do Tondela voltou de lesão e marcou o golo do empate frente ao Sporting
TFR
Médio do Tondela voltou de lesão e marcou o golo do empate frente ao Sporting
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Cícero, médio do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate (2-2) com o Sporting, a contar para a 26.ª jornada da Liga.
Golo do empate
«É muito especial para mim. É só agradecer… estamos vivos. Merecemos e agora estamos vivos. Dedico o golo à minha filha e à minha esposa. Sem elas não teria a força para voltar como voltei hoje.»
Ponto para a manutenção
«É um ponto muito importante. É um ponto que nos mantém vivos na luta pela permanência. É manter o espírito de equipa como tivemos hoje para no próximo jogo conseguirmos a vitória.»
Jogo com o Casa Pia
«É uma final, um jogo decisivo. Esperemos estar como estivemos hoje.»
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TAGS: Liga Tondela Cícero Sporting Flash Interview
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