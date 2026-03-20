O treinador do Tondela, Cristiano Bacci, previu um bom jogo para a receção ao AVS, para o qual espera um adversário complicado. Os beirões querem sair da zona de despromoção e para isso têm de ganhar pontos a um AVS com a corda no pescoço que vê cada vez mais difícil a permanência na Primeira Liga. A partida dos «aflitos» está marcada para sábado às 20h30, a contar para a 27.ª jornada da Liga Portugal.

Todos os jogos contam

«Vamos defrontar o próximo jogo com a mesma confiança, sabendo que o AVS é um adversário direto e que não vai facilitar»

Fuga à despromoção

«Por isso, vai ser um jogo difícil, percebemos, mas temos que fazer tudo para ganhar. Eles [AVS] vêm fazer o seu papel que é vencer e não facilitar e nós temos de fazer a nossa corrida para ganhar. Acho que vamos fazer um bom jogo»

Desempenho na derrota com o Rio Ave

«No último jogo, infelizmente, falhou não só a energia física e mental como também falhou a energia positiva, a energia nervosa que ajudou sempre no último período, apesar do adversário e da dificuldade do jogo, a postura sempre foi diferente»