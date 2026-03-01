Bacci: «É o quinto resultado seguido a pontuar, o Tondela merecia ganhar»
Treinador do Tondela mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa na receção ao Santa Clara
Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após o empate (2-2) com o Santa Clara, a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico dos beirões acredita que a equipa merecia ganhar. Mostrou-se satifeito com o jogo.
O resultado é o que conta
«Acho que nós fomos melhores. O resultado, como costumo dizer, é aquilo que conta, temos de o aceitar, mas nós fomos melhores.»
A equipa merecia ganhar
«Acho que fomos demasiado atrás daquilo que eles [Santa Clara] queriam do jogo. Temos de ter mais objetividade e mais foco, porque nós mostramos que quando conseguimos sair com bola criamos grandes problemas a eles. A equipa deu tudo. Estou muito feliz com isso. Agora temos de melhorar algumas coisas, mas a equipa está viva, é o quinto resultado seguido [a pontuar] e a equipa merecia ganhar, por isso é continuar.»
Mais um ponto na competição
«É mais um ponto, mais uma batalha feita e temos que ter confiança no futuro. A minha confiança [na equipa] era igual quando não conseguia pontuar e merecia. Estou contente e estou também consciente que temos de melhorar pormenores e momentos nos jogos, mas é assim que temos de continuar.»
Sobre a conversa que teve no final com o árbitro
«Eu quando falo com uma pessoa não vou contar o que dizemos entre nós.»
Sobre se questionou árbitro sobre o lance da grande penalidade
«Não foi isso que perguntei ao árbitro.»