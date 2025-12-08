*Por Arménio Pereira

Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após a derrota [2-0], com o FC Porto, a contar para a 13.ª jornada da Liga.

Jogo foi decidido nos pormenores

«Eu sabia antes de começar o desafio que nos pormenores nós somos uma equipa que tem de melhorar. Isso foi o espelho da minha ideia. Acho que em geral entrámos bem no jogo. Conseguimos com as nossas armas prejudicar o jogo do FC Porto no sentido que não conseguiram jogar como normalmente jogam. Não fizemos isso só a pensar em defender, também fomos perigosos nas saídas. Não tivemos medo. Na segunda parte sofremos aqueles dois golos que foram dois pormenores gigantes. É aí que temos de trabalhar para melhorar.»

Francesco Farioli não é um «treinador italiano»

«A explicação para o facto de não considerar Francesco Farioli um treinador italiano vem no sentido de que ele tem uma ideia vincada de futebol ofensivo. Ou seja, não é que eu jogue para defender, mas nota-se a diferença. Também é mais jovem e mais fresquinho. E sou um homem concreto na vida. Ele é um bocadinho diferente do meu estilo, eu vou de fato [treino] ele não. Por isso, somos um bocadinho diferentes, mas já dei os parabéns ontem e vou dar os parabéns hoje porque é um grande treinador. Gosto muito dele e gosto muito quando vejo o FC Porto jogar.»

Substituições foram a pensar no Nacional

«Vou responder como respondi na ‘Flash'. Entraram três jogadores em que tenho confiança absoluta e tinha que fazer aquela escolha até porque temos jogadores em risco. Por isso é normal. Não foi nada tático foi só porque estavam em risco.»

A boa primeira parte inspiradora para o futuro

«O resultado é sempre a coisa mais importante, por isso não posso sair satisfeito porque perdemos o jogo. Mas houve muitas coisas positivas, sem dúvida. A malta mostrou atitude, personalidade e confiança. Quando tentámos sair com bola o FC Porto não ficava assim tão confortável. Encontrámos os espaços onde queríamos aproveitar. Por isso estou feliz por isso. Nos pormenores do momento chave do jogo temos de ser mais ‘feios’.»