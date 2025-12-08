*Por Arménio Pereira

Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após a derrota [2-0], com o FC Porto, a contar para a 13.ª jornada da Liga. 

Jogo foi decidido nos pormenores 

«Eu sabia antes de começar o desafio que nos pormenores nós somos uma equipa que tem de melhorar. Isso foi o espelho da minha ideia. Acho que em geral entrámos bem no jogo. Conseguimos com as nossas armas prejudicar o jogo do FC Porto no sentido que não conseguiram jogar como normalmente jogam. Não fizemos isso só a pensar em defender, também fomos perigosos nas saídas. Não tivemos medo. Na segunda parte sofremos aqueles dois golos que foram dois pormenores gigantes. É aí que temos de trabalhar para melhorar.»

Francesco Farioli não é um «treinador italiano» 

«A explicação para o facto de não considerar Francesco Farioli um treinador italiano vem no sentido de que ele tem uma ideia vincada de futebol ofensivo. Ou seja, não é que eu jogue para defender, mas nota-se a diferença. Também é mais jovem e mais fresquinho. E sou um homem concreto na vida. Ele é um bocadinho diferente do meu estilo, eu vou de fato [treino] ele não. Por isso, somos um bocadinho diferentes, mas já dei os parabéns ontem e vou dar os parabéns hoje porque é um grande treinador. Gosto muito dele e gosto muito quando vejo o FC Porto jogar.»

Substituições foram a pensar no Nacional  

«Vou responder como respondi na ‘Flash'. Entraram três jogadores em que tenho confiança absoluta e tinha que fazer aquela escolha até porque temos jogadores em risco. Por isso é normal. Não foi nada tático foi só porque estavam em risco.»

A boa primeira parte inspiradora para o futuro 

«O resultado é sempre a coisa mais importante, por isso não posso sair satisfeito porque perdemos o jogo. Mas houve muitas coisas positivas, sem dúvida. A malta mostrou atitude, personalidade e confiança.  Quando tentámos sair com bola o FC Porto não ficava assim tão confortável. Encontrámos os espaços onde queríamos aproveitar. Por isso estou feliz por isso. Nos pormenores do momento chave do jogo  temos de ser mais ‘feios’.»

RELACIONADOS
Tondela-FC Porto, 0-2 (crónica)
Tondela-FC Porto, 0-2 (destaques)